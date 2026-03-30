هذیانگویی ترامپ درباره ایران؛ تصرف جزیره راهبردی خارک را بررسی میکنم
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در گفتوگو با روزنامه «فایننشال تایمز» با تکرار برخی هذیانگوییها گفت که این کشور «میتواند نفت ایران را تصاحب کند».
وی طی مواضعی متوهمانه خود گفت که واشنگتن میتواند «نفت ایران را تصاحب کند» و در حال بررسی گزینههایی در این زمینه است.
ترامپ در ادامه خیالپردازیهای خود گفت که تصرف جزیره راهبردی خارک به عنوان مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، یکی از گزینههای مورد بررسی است.
یاوهسراییهای ترامپ در حالی مطرح میشود که وی به دلیل ناکامی در پیشبرد اهداف خود و عدم ارائه چشماندازی روشن در جنگ با ایران، بهشدت تحت فشار قرار دارد.