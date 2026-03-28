رویترز: ترامپ در میان تهدید به تشدید جنگ، به دنبال “خروج آبرومندانه” از ایران است
کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ علیه ایران، یک جدول زمانی “شکننده” ۴ تا ۶ هفتهای را در نظر گرفته و دستیاران خود را برای تأکید بر این موضوع و همچنین آرام کردن بازارهای مالی تحت فشار قرار داده است.
به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد کاخ سفید روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به دستیارانش اعلام کرده است که مایل است از “جنگ بیپایان” اجتناب کرده و راهی برای مذاکره با ایران بیابد.
به گفته این مقام آمریکایی، ترامپ از دستیارانش خواسته است تا بر این نکته تأکید کنند که مدت زمان درگیریهای نظامی که او در اظهاراتش اعلام کرده، بین ۴ تا ۶ هفته است، هرچند این مقام آمریکایی اشاره کرد که این جدول زمانی “شکننده” به نظر میرسد.
این مقام کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت که ترامپ همچنان درباره ارزیابیهایی که حاکی از پیروزی است، صحبت میکند، اما پیامهایش را به طور فزایندهای برای آرام کردن بازارهای مالی پرتنش ارسال میکند و از دستیاران ارشد خود میخواهد تا بر این موضوع تأکید کنند که جنگ به زودی پایان خواهد یافت.
این مقام آمریکایی توضیح داد که ترامپ تهدید به تشدید نظامی شدید در صورت شکست مذاکرات با ایران کرده است و افزود که رئیسجمهور آماده شنیدن سخنان ایران است، اما اگر آنها واقعیت لحظه کنونی را نپذیرند، با ضربهای قویتر از هر زمان دیگری مواجه خواهند شد.
وی تاکید کرد که ترامپ و اعضای تیمش “به خوبی برای واکنش ایران در تنگه آماده هستند” و اطمینان دارند که به زودی آن را باز خواهند گشود.
این مقام کاخ سفید افزود که ترامپ علنا گفته که قصد اعزام نیروی زمینی را ندارد، اما تمام گزینهها را روی میز گذاشته است، در حالی که مقام دیگری اشاره کرد که عملیات علیه ایران زمانی پایان خواهد یافت که ترامپ تصمیم بگیرد “اهداف ما محقق شده است.”
رویترز به نقل از یک مقام ارشد در یکی از کشورهای عربی حوزه خلیجفارس که خواست نامش فاش نشود، گزارش داد که متحدان عرب به دولت آمریکا درباره اعزام نیروی زمینی به ایران هشدار داده و گفتهاند که این اقدام ممکن است منجر به واکنش تهران با حملات بیشتر، شاید علیه زیرساختهای انرژی و اهداف غیرنظامی آنها شود.
شبکه خبری “ایبیسی نیوز” پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که دولت ترامپ طرحی ۱۵ بندی را با هدف پایان دادن به جنگ به ایران ارسال کرده است که از طریق پاکستان تحویل داده شده و شامل پروندههای هستهای و موشکی بالستیک، علاوه بر مسائل مربوط به کریدورهای دریایی است.