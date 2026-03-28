بازدارندگی از سایه به صحنه؛ موشکهای یمن چه پیامی برای اسرائیل دارند؟
ورود حسابشده انصارالله به میدان تقابل نظامی-امنیتی با رژیم صهیونیستی نشان میدهد که ابزارهای پنهان بازدارندگی بهتدریج در حال آشکار شدناند؛ روندی که میتواند توازن قوا را به شکل معناداری دگرگون کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در تحولی قابلتوجه که نشانهای از تغییر در معادلات تقابل منطقهای به شمار میرود، جنبش انصارالله یمن از اجرای نخستین حمله موشکی خود به سمت جنوب سرزمینهای اشغالی از زمان آغاز جنگ اخیر علیه ایران خبر داد؛ اقدامی که بیش از آنکه یک عملیات صرف نظامی تلقی شود، بهمنزله فعالسازی یک «اهرم بازدارنده دیرهنگام» ارزیابی میشود؛ اهرمی که زمان و نحوه بهکارگیری آن همواره محل گمانهزنی بوده است.
رژیم صهیونیستی مدعی شد این موشک را رهگیری کرده و خسارتی به بار نیامده، اما اصل وقوع این حمله، بهخودیخود معادله امنیتی را دستخوش تغییر کرده و بهعنوان متغیری جدید در صحنه تقابل، توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است؛ بهویژه در شرایطی که بحث «چندجبههای شدن جنگ» بیش از هر زمان دیگری مطرح است.
از منظر تحلیلی، ورود انصارالله را میتوان در دو سطح مورد بررسی قرار داد: در سطح نخست، بُعد تاکتیکی مطرح است؛ جایی که گشوده شدن جبههای جدید در کنار جبهههای لبنان و محور مقاومت، رژیم صهیونیستی را با چالشی جدی در توزیع منابع نظامی و امنیتی مواجه میسازد. این پراکندگی جغرافیایی، محاسبات عملیاتی را دچار اختلال کرده و تلآویو را ناگزیر به بازنگری در اولویتهای دفاعی و تهاجمی خود میکند.
اما در سطحی عمیقتر، بُعد راهبردی این تحول اهمیت بیشتری مییابد. مسئله صرفا به شلیک چند موشک محدود نمیشود، بلکه به ماهیت و سقف مداخله انصارالله بازمیگردد؛ اینکه آیا این ورود در حد حملات محدود باقی خواهد ماند یا به ابزارهای مؤثرتری همچون تهدید کشتیرانی در تنگه راهبردی بابالمندب گسترش مییابد. در صورت تحقق سناریوی دوم، پیامدهای آن نهتنها امنیتی، بلکه اقتصادی و بینالمللی خواهد بود و میتواند فشار مضاعفی بر رژیم صهیونیستی و حامیانش وارد کند.
برخی تحلیلگران میگویند این اقدام انصارالله در واقع گسترش جغرافیایی تنشها است، نه افزایش شدت و توان حملات. به بیان سادهتر، فعلاً هدف اصلی فشار آوردن و پراکنده کردن تمرکز دفاعی اسرائیل است، نه ایجاد تهدید نظامی جدی؛ مگر آنکه این اقدامات به اختلال در مسیرهای حیاتی دریای سرخ برسد، که در آن صورت ابعاد تهدید بسیار جدیتر خواهد شد.
از سوی دیگر، همزمانی این حمله با تحرکات سایر اضلاع محور مقاومت، از جمله لبنان و نیز پاسخهای غیرمستقیم به اقدامات علیه منافع ایران، شائبه نوعی «هماهنگی زمانی» برای بهچالش کشیدن سامانههای دفاعی رژیم صهیونیستی را تقویت کرده است. گزارشها حاکی از آن است که موشک شلیکشده مسافتی در حدود ۱۷۰۰ کیلومتر را طی کرده و این امر، نشاندهنده ارتقای برد و توان عملیاتی این گروه است.
با این حال، برخی ناظران معتقدند آنچه رخ داده، لزوما به معنای ورود کامل انصارالله به میدان نبرد نیست، بلکه میتواند نوعی «آزمون قواعد درگیری» تلقی شود؛ اقدامی حسابشده که هم پیام سیاسی دارد و هم ظرفیتهای میدانی را میسنجد، بدون آنکه بهطور کامل وارد فاز رویارویی گسترده شود.
به نظر میرسد یمن با این اقدام در تلاش است جایگاه خود را در معادلات آینده منطقه تثبیت کرده و بهعنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار، سهمی در هرگونه روند سیاسی یا مذاکره احتمالی داشته باشد؛ موضوعی که نشاندهنده گسترش دامنه پروندههای روی میز در تحولات پیشرو است