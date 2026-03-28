به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، دفتر نخست وزیری پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، امروز -شنبه- «مسعود پزشکیان»، رئیس جمهور ایران را در جریان تلاش‌های دیپلماتیک مداوم اسلام آباد با هدف ایجاد فضایی مساعد برای مذاکرات صلح در بحبوحه تشدید خصومت‌های منطقه‌ای قرار داد.

بر اساس اعلام دفتر نخست وزیری پاکستان، طی یک مکالمه تلفنی که بیش از یک ساعت طول کشید، نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور ایران بحث‌های گسترده‌ای در مورد وضعیت در حال تحول در خاورمیانه و تلاش‌های مداوم برای بازگرداندن صلح انجام دادند.

شهباز شریف رئیس جمهور ایران را از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای تعامل با ایالات متحده، کشورهای خلیج فارس و سایر کشورهای اسلامی برای تسهیل گفت‌وگو مطلع کرد.

وی همنین بر حمایت قوی از ابتکار صلح پاکستان تاکید و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های جمعی بتواند به شناسایی مسیری مناسب برای پایان دادن به خصومت‌ها کمک کند.

نخست وزیر پاکستان همچنین حملات مداوم رژیم صهیونیستی ب ایران از حمله حملات اخیر به زیرساخت‌های غیرنظامی را شدیدا محکوم کرد و شهادت شهروندان ایران در این حملات را تسلیت گفت.

در این بیانیه افزوده شد: «پزشکیان نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان، دیدگاه ایران را در مورد خصومت‌های جاری به اشتراک گذاشت و بر اهمیت اعتمادسازی برای تسهیل مذاکرات و میانجیگری تاکید کرد».

