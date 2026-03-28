۱۵۵ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور شب گذشته ۱۵۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون کرد.

در این بیانیه اعلام شد: «پدافند هوایی در حال انجام وظیفه، ۱۵۵ پهپاد بال ثابت اوکراینی را بین ساعت ۱۱ شب به وقت مسکو در ۲۷ مارس و ۷ صبح به وقت مسکو در ۲۸ مارس رهگیری و منهدم کردند».

