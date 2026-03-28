خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزرات دفاع روسیه:

۱۵۵ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردیم

کد خبر : 1766258
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه ار رهگیری و سرنگونی پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور  شب گذشته ۱۵۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون کرد.

در این بیانیه اعلام شد: «پدافند هوایی در حال انجام وظیفه، ۱۵۵ پهپاد بال ثابت اوکراینی را بین ساعت ۱۱ شب به وقت مسکو در ۲۷ مارس و ۷ صبح به وقت مسکو در ۲۸ مارس رهگیری و منهدم کردند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار