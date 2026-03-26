به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با تکرار برخی توهمات، مدعی شد که ایران «به‌شدت خواستار توافق است».

ترامپ در ادامه گفت که ایران به‌دنبال دستیابی به توافق است و افزود: «آن‌ها مذاکره‌کنندگان خوبی هستند».

وی در حالی که آمریکا طی روزهای گذشته بارها خواستار مذاکره با ایران شده است، گفت: «مطمئن نیستم که ما مایل به انجام توافق باشیم».

ترامپ در ادامه با انتقاد شدید از عملکرد ناتو، گفت که از آنها «بسیار ناامید هستم».

وی افزود که پیشتر هم گفته‌ام که ناتو «بیش از یک ببر کاغذی نیست».

ترامپ افزود که جنگ ایران آزمونی برای سنجش ناتو بود که در آن موفق نشد.

انتهای پیام/