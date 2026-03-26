به گزارش ایلنا به نقل از تاس، شبکه تلویزیونی ان تی‌وی گزارش داد که نفتکش ترکیه‌ای «آلتورا» که حامل ۱۴۰ هزار تن نفت بود، در حمله پهپادی در دریای سیاه، در ۲۴ کیلومتری ورودی تنگه بسفر، آسیب دید.

طبق داده‌های شبکه تلویزیونی ان تی‌وی، این نفتکش ۱۴۰ هزار تن نفت را در خود جای داده و از روسیه وارد شده است.

این شبکه تلویزیونی گزارش داد که خدمه و ۲۷ شهروند ترکیه‌ای حاضر در کشتی آسیبی ندیده‌اند و در وضعیت خوبی هستند.

مقامات ترکیه هنوز رسما در مورد این حادثه اظهار نظر نکرده‌اند.

طبق گزارش سرویس ردیابی دریایی «مارین ترفیک»، این کشتی از شهر »نووروسیسک» روسیه به استانبول در حال حرکت بود.

انتهای پیام/