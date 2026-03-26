حزبالله از انهدام ۲ تانک رژیم صهیونیستی خبر داد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حزب الله لبنان امروز -پنج شنبه- اعلام کرد که ۲ تانک رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
حزب الله اعلام کرد که ۲ تانک جنگی ارتش رژیم صهیونیستی را در نزدیکی شهر قنطره در جنوب لبنان را با موشک هدف قرار داده و منهدم کردهاست.
بر اساس اعلام حزب الله، این گروه امروز ۷ تانک رژیم اسرائیل را در این منطقه هدف قرار داده است.