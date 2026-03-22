گوستاوو پترو:
خواستار آتشبس فوری در خاورمیانه هستیم
رئیس جمهور کلمبیا با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، خواستار آتشبس فوری در خاورمیانه شد.
به گزارش ایلنا، «گوستاوو پترو»، رئیسجمهوری کلمبیا امروز -یکشنبه- در ادامه مخالفتهای خود با جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خواستار آتشبس فوری در خاورمیانه شد.
پترو با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس نوشت: «ما خواستار آتشبس فوری در خاورمیانه هستیم. بگذارید موشکها جای خود را به کلمات بدهند».
رئیس جمهور کلمبیا پیشتر نیز حمله تجاورکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و بازگشت به قوانین بینالمللی را خواستار شده بود.