به گزارش ایلنا، «گوستاوو پترو»، رئیس‌جمهوری کلمبیا امروز -یکشنبه- در ادامه مخالفت‌های خود با جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خواستار آتش‌بس فوری در خاورمیانه شد.

پترو با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس نوشت: «ما خواستار آتش‌بس فوری در خاورمیانه هستیم. بگذارید موشک‌ها جای خود را به کلمات بدهند».

رئیس جمهور کلمبیا پیشتر نیز حمله تجاورکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و بازگشت به قوانین بین‌المللی را خواستار شده بود.

انتهای پیام/