نماینده دموکرات:

کاخ سفید توسط یک مستبد دیوانه اداره می‌شود

نماینده دموکرات ایالت آریزونا گفت که کاخ سفید توسط یک مستبد دیوانه اداره می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یاسمین انصاری»، نماینده دموکرات ایالت آریزونا، پس از گزافه گویی‌های «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر «محو» نیروگاه‌های ایران در صورت عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت، با انتشار بیانیه‌ای به آن واکنش نشان داد.

انصاری گفت که کاخ سفید توسط یک مستبد دیوانه که مصمم به نابودی  این کشور و بقیه جهان است، اداره می‌شود.

وی همچنین از تصمیم ترامپ برای جنگ علیه ایران انتقاد کرده و این حملات تجاوزکارانه را بی‌ملاحظه و غیرقانونی خوانده و در عین حال نیز نسبت به تاثیرات فاجعه‌بار  آن، از جمله مرگ سربازان آمریکایی، هشدار داد.

