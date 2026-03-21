آغاز آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ با ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه و تداوم بسته بودن تنگه هرمز، آمریکا آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی خود را آغاز کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که در وب‌سایت وزارت انرژی ایالات متحده منتشر شده است، ایالات متحده ۴۲.۵ میلیون بشکه نفت خام ‌از ذخایر استراتژیک نفت خود را از مجموع ۱۷۲ میلیون بشکه برنامه‌ریزی‌شده به شرکت‌های نفتی اختصاص داده است.

در این سند آمده است که ایالات متحده مرحله اول آزادسازی ۴۲.۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خود را آغاز کرده است. تحویل‌ها از روز گذشته -جمعه- آغاز شد.

