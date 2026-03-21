واشنگتن بهطور موقت فروش نفت ایران را مجاز اعلام کرد
وزارت خزانهداری آمریکا با صدور مجوزی موقت و با هدف افزایش عرضه در بازار جهانی، تحویل و فروش نفت و فرآوردههای نفتی با منشأ ایرانی که روی کشتیها بارگیری شدهاند را مجاز اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، وزارت خزانهداری آمریکا با صدور مجوزی موقت و با هدف افزایش عرضه در بازار جهانی، تحویل و فروش نفت و فرآوردههای نفتی با منشأ ایرانی که روی کشتیها بارگیری شدهاند را مجاز اعلام کرد.
در این سند آمده است: «تمامی معاملات معمول و ضروری برای فروش، تحویل یا تخلیه نفت خام و فرآوردههای نفتی با منشأ ایرانی که روی هر کشتی بارگیری شدهاند، به مدت یک ماه مجاز است».
«اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که این اقدام امکان عرضه حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی را فراهم میکند و تلاشی برای جبران کمبود شدید عرضه به شمار میرود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تردد در تنگه هرمز تقریباً بهطور کامل متوقف شده و در پی تشدید درگیری میان ایران با آمریکا و اسرائیل، قیمت نفت با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
در همین راستا، بهای نفت برنت برای نخستینبار از ژوئن ۲۰۲۲ از مرز ۱۱۸ دلار در هر بشکه عبور کرده و همزمان با ادامه جنگ برای بیستویکمین روز، افزایشی در حدود ۲۹ تا ۳۱ درصد را ثبت کرده است.