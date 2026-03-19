پذیرای مذاکرات صادقانه صلح با آمریکا در مورد تحولات خاورمیانه هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، امروز -پنجشنبه- گفت که این کشور پذیرای مذاکرات صادقانه با ایالات متحده در مورد تحولات خاورمیانه است، چرا که واشنگتن در حال حاضر در منطقه علیه دوستان بلاروسی خود در حال جنگ است.

خبرگزاری بلتا به نقل از لوکاشنکو در دیدار با هیئت آمریکایی به رهبری «جان کول»، فرستاده ویژه در بلاروس در کاخ استقلال، گزارش داد: «من ترجیح می‌دهم از شما بخواهم که در مورد مسائل منطقه‌ای بحث کنید. این نه تنها به مشکلات اوکراین، و خاورمیانه، بلکه به مسائل جهانی نیز مربوط می‌شود».

لوکاشنکو افزود: «فکر می‌کنم دیدگاه من در مورد مسائل جهانی، به ویژه وضعیت خاورمیانه، برای شما مهم خواهد بود، زیرا شما علیه دوستان ما می‌جنگید. من آماده‌ام تا در مورد این موضوع مذاکرات صادقانه‌ای داشته باشم».

