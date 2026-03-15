به گزارش ایلنا به نل از نووستی، خبرگزاری صهیونیستی کان، مدعی شد که مصر در تلاش است تا برای جلوگیری از بحران در بازار جهانی انرژی، راه‌حلی دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده ایجاد کند.

این شبکه عبری زبان خاطرنشان کرد که این اقدام در بحبوحه افزایش مداوم قیمت سوخت صورت می‌گیرد.

این شبکه در گزارشی مدعی شد که «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر، اخیراردر تماسی تلفنی با «مسعود پزشکیان»، همتای ایرانی خود، صحبت کرده و از او خواسته است که فورا حملات ایران به کشورهای خلیج فارس را متوقف کند و اجازه دهد راه‌حلی دیپلماتیک با واشنگتن ایجاد شود.

این شبکه در این گزارش ادعایی افزود: «این تماس تلفنی روز گذشته، در بحبوحه نگرانی‌های مصر در مورد پیامدهای احتمالی حملات ایران بر ثبات بازار انرژی، انجام شده است».

