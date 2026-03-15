به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، از عدم تمایل «ولودیمیر زلنسکی»، همتای اوکراینی برای توافق برای حل مناقشه این کشور ابراز تعجب کرد.

ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت: «من تعجب می‌کنم که زلنسکی نمی‌خواهد توافق کند. به زلنسکی بگویید که با توافق موافقت کند.»

وی افزود: «[ولادیمیر] پوتین، رئیس جمهور روسیه، آماده توافق است. مذاکره با زلنسکی بسیار دشوارتر است.»

