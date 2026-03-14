حمله پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات محلی در روسیه امروز -شنبه- اعلام کردند که پهپادهای اوکراینی شبانه به یک پالایشگاه نفت و یک بندر در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه حمله کردند و باعث جراحات و خساراتی شدند.
مقامات کراسنودار در بیانیهای در تلگرام اعلام کردند که در حمله به بندر قفقاز که حامل غلات و گاز مایع است و در تنگه کرچ روبروی کریمه قرار دارد، سه نفر زخمی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، یک کشتی خدماتی و مجموعه اسکله آسیب دیدهاند.
مقامات در بیانیهای جداگانه اعلام کردند که پس از حمله یک پهپاد به پالایشگاه نفت «آفیپسکی» در این منطقه، آتشسوزی رخ داده است.