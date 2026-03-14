حمله پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار

مقامات محلی روسیه اعلام کردند که پهپادهای اوکراینی شبانه به یک پالایشگاه نفت و یک بندر در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه حمله کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات محلی در روسیه امروز -شنبه- اعلام کردند که پهپادهای اوکراینی شبانه به یک پالایشگاه نفت و یک بندر در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه حمله کردند و باعث جراحات و خساراتی شدند.

مقامات کراسنودار در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کردند که در حمله به بندر قفقاز که حامل غلات و گاز مایع است و در تنگه کرچ روبروی کریمه قرار دارد، سه نفر زخمی شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، یک کشتی خدماتی و مجموعه اسکله آسیب دیده‌اند.

مقامات در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کردند که پس از حمله یک پهپاد به پالایشگاه نفت «آفیپسکی» در این منطقه، آتش‌سوزی رخ داده است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
