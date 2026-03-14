باید اعلام پیروزی کنیم و از جنگ با ایران خارج شویم!

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، یک مقام ارشد در کاخ سفید با لحنی قاطع اعلام کرد: “زمان آن رسیده که پیروزی را در جنگ با ایران اعلام کنیم و از این مخمصه عقب‌نشینی کنیم!”

این اظهارات تکان‌دهنده از سوی دیوید ساکس، مشاور کاخ سفید در امور ارزهای دیجیتال و هوش مصنوعی، بیان شد. وی با این ادعا که واشنگتن توانسته توانایی‌های نظامی ایران را تضعیف کند، اظهار داشت که اکنون زمان مناسبی برای یافتن راهی جهت خروج از این تنش‌هاست.

ساکس با تأکید بر اینکه اگر این تشدید تنش‌ها به نتایج مثبتی منجر نشود، باید به دنبال مسیری برای آرام‌سازی اوضاع بود، توضیح داد که این امر می‌تواند شامل دستیابی به توافق آتش‌بس یا یک راه‌حل مذاکره‌ای با ایران باشد.

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که منطقه همچنان در التهاب تنش‌های فزاینده قرار دارد و هرگونه اظهارنظر از سوی مقامات آمریکایی، با حساسیت ویژه‌ای از سوی تحلیلگران و افکار عمومی دنبال می‌شود.

