به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «داگ بورگوم»، وزیر کشور ایالات متحده، مدعی شد که این کشور می‌تواند منابع انرژی «قابل اعتمادی» را برای منطقه آسیا و اقیانوسیه فراهم کند، چرا که جنگ ایران جریان نفت و گاز منطقه را فلج می‌کند.

بورگوم در مجمع وزیران و کسب‌وکار امنیت انرژی هند و اقیانوسیه که در توکیو ۱۷ کشور از منطقه را گرد هم آورده است، ادعا کرد: «سیاست سلطه انرژی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با هدف اطمینان از این است که ما انرژی لازم برای رفاه در داخل را داشته باشیم و بتوانیم انرژی را به دوستان و متحدان خود بفروشیم».

وی در اظهاراتی گزافه گفت: «این اقدامات این امر را تضمین می‌کند که منطقه از یک منبع انرژی قابل اعتماد، مقرون به صرفه و امن برخوردار باشد».

بورگوم همچنین به لزوم تمین امن مواد معدنی حیاتی اشاره کرد، زیرا کشورها برای کاهش وابستگی خود به چین، که صادرکننده برتر در این زمینه است، تلاش می‌کنند.

