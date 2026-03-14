خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کشور ایالات متحده:

جنگ ایران جریان نفت و گاز منطقه را فلج می‌کند

جنگ ایران جریان نفت و گاز منطقه را فلج می‌کند
کد خبر : 1761984
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور ایالات متحده گفت که جنگ با ایران جریان نفت و گاز منطقه را فلج می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «داگ بورگوم»، وزیر کشور ایالات متحده، مدعی شد که این کشور می‌تواند منابع انرژی «قابل اعتمادی» را برای منطقه آسیا و اقیانوسیه فراهم کند، چرا که جنگ ایران جریان نفت و گاز منطقه را فلج می‌کند.

بورگوم در مجمع وزیران و کسب‌وکار امنیت انرژی هند و اقیانوسیه که در توکیو ۱۷ کشور از منطقه را گرد هم آورده است، ادعا کرد: «سیاست سلطه انرژی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با هدف اطمینان از این است که ما انرژی لازم برای رفاه در داخل را داشته باشیم و بتوانیم انرژی را به دوستان و متحدان خود بفروشیم».

وی در اظهاراتی گزافه گفت: «این اقدامات  این امر را تضمین می‌کند که منطقه از یک منبع انرژی قابل اعتماد، مقرون به صرفه و امن برخوردار باشد».

بورگوم همچنین به لزوم تمین امن مواد معدنی حیاتی اشاره کرد، زیرا کشورها برای کاهش وابستگی خود به چین، که صادرکننده برتر در این زمینه است، تلاش می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل