شلیک ۱۰ موشک بالستیک از سوی کره شمالی
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری یونهاپ به نقل از منابع نظامی کره جنوبی گزارش داد که کره شمالی حدود ۱۰ موشک بالستیک شلیک کرده است.
مقامات سئول اعلام کردند: «نیروهای مسلح ما حدود ۱۰ موشک بالستیک را که از منطقه سونان [در نزدیکی پیونگیانگ] در ساعت ۱:۲۰ بعد از ظهر به وقت محلی به سمت دریای ژاپن شلیک شده بود، شناسایی کردند.»
رسانههای کره جنوبی خاطرنشان میکنند که این پرتاب در بحبوحه اظهارات نخستوزیر این کشور در مورد علاقه رئیس جمهور آمریکا، برای تماس با رهبر کره شمالی، انجام شده است.