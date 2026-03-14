خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شلیک ۱۰ موشک بالستیک از سوی کره شمالی

شلیک ۱۰ موشک بالستیک از سوی کره شمالی
کد خبر : 1761959
لینک کوتاه کپی شد.

خبرگزاری یونهاپ به نقل از منابع نظامی کره جنوبی گزارش داد که کره شمالی حدود ۱۰ موشک بالستیک شلیک کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری یونهاپ به نقل از منابع نظامی کره جنوبی گزارش داد که کره شمالی حدود ۱۰ موشک بالستیک شلیک کرده است.

مقامات سئول اعلام کردند: «نیروهای مسلح ما حدود ۱۰ موشک بالستیک را که از منطقه سونان [در نزدیکی پیونگ‌یانگ] در ساعت ۱:۲۰ بعد از ظهر به وقت محلی به سمت دریای ژاپن شلیک شده بود، شناسایی کردند.»

رسانه‌های کره جنوبی خاطرنشان می‌کنند که این پرتاب در بحبوحه اظهارات نخست‌وزیر این کشور در مورد علاقه رئیس جمهور آمریکا، برای تماس با رهبر کره شمالی، انجام شده است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل