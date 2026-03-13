خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گروسی:

آٖژانس به دنبال دستیابی به توافق هسته‌ای جدید میان آمریکا و ایران است

کد خبر : 1761850
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این نهاد در پی دستیابی به توافق هسته‌ای جدید میان آمریکا و ایران است و ابراز امیدواری کرد مذاکرات از سر گرفته شود.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز -جمعه- اعلام کرده است که آژانس برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید میان آمریکا و ایران تلاش می‌کند.

گروسی که در حال حاضر در مسکو به سر می‌برد، ابراز امیدواری کرد مذاکرات برای دستیابی به راه‌حلی بلندمدت درباره برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل