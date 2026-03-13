به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این نهاد در پی دستیابی به توافق هسته‌ای جدید میان آمریکا و ایران است و ابراز امیدواری کرد مذاکرات از سر گرفته شود.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز -جمعه- اعلام کرده است که آژانس برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید میان آمریکا و ایران تلاش می‌کند.

گروسی که در حال حاضر در مسکو به سر می‌برد، ابراز امیدواری کرد مذاکرات برای دستیابی به راه‌حلی بلندمدت درباره برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته شود.

