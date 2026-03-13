به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه‌ای که روز جمعه توسط فایننشال تایمز منتشر شد، گفت که آمریکا می‌خواهد اروپا را تجزیه کند و اتحادیه اروپا را دوست ندارد، اظهاراتی که پس از بیش از یک سال آشفتگی در روابط فراآتلانتیک بیان شده‌اند.

کالاس در گفت‌وگو با فایننشال تایمز اظهار داشت: «چیزی که به نظر من مهم است همه بدانند این است که ایالات متحده بسیار واضح گفته است که می‌خواهد اروپا را تجزیه کند. آنها اتحادیه اروپا را دوست ندارند».

وی افزود: «رویکرد ایالات متحده در قبال اتحادیه اروپا، تکرار تاکتیک‌های مورد استفاده دشمنان این بلوک است».

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در دوره دوم ریاست جمهوری خود بارها اتحادیه اروپا را هدف قرار داده، تعرفه‌هایی را بر کشورهای عضو و سایر کشورها اعمال کرده و از الحاق گرینلند صحبت کرده است، اقدامی که می‌تواند عملا به ائتلاف ناتو پایان دهد.

