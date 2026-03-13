به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق بامداد امروز -جمعه- اعلام کرد یک هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی از نوع کی‌سی ۱۳۵ را در غرب عراق سرنگون کرده است.

در بیانیه این گروه همچنین آمده است که یک هواپیمای آمریکایی دیگر از همین نوع نیز در غرب عراق هدف قرار گرفته و اشاره شده است که خدمه آن پس از اصابت، توانستند هواپیما را دور کنند و در یکی از فرودگاه‌های دشمن فرود اضطراری انجام دهند.

این گروه تأکید کرد که این حمله در دفاع از حاکمیت عراق و حریم هوایی این کشور که توسط هواپیماهای آمریکایی نقض می‌شود، انجام شده است.

مقاومت اسلامی عراق همچنین اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۳۱ عملیات با استفاده از ده‌ها پهپاد و موشک علیه پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق و منطقه انجام داده است.