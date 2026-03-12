به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شد که ایالات متحده بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان است و افزایش قیمت نفت برای این کشور سودآور خواهد بود، اما هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

وی طی پیامی در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «آمریکا با فاصله زیادی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان است، بنابراین وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، ما پول زیادی به دست می‌آوریم».

ترامپ با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها ادامه داد: «اما موضوعی که برای من، به عنوان رئیس‌جمهور، بسیار مهم‌تر و بااهمیت‌تر است، متوقف کردن یک امپراتوری شرور، یعنی ایران، از دستیابی به سلاح هسته‌ای و نابود کردن خاورمیانه و در واقع جهان است».

وی افزود: «من هرگز اجازه نخواهم داد چنین اتفاقی رخ دهد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم».

