تکرار یاوهسراییهای ضدایرانی ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا با تکرار برخی یاوهسراییها درباره ماهیت برنامه هستهای ایران، مدعی شد که ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است و افزایش قیمت نفت برای این کشور سودآور خواهد بود، اما هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با تکرار برخی یاوهسراییها درباره ماهیت برنامه هستهای ایران، مدعی شد که ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است و افزایش قیمت نفت برای این کشور سودآور خواهد بود، اما هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
وی طی پیامی در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «آمریکا با فاصله زیادی بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بنابراین وقتی قیمت نفت افزایش مییابد، ما پول زیادی به دست میآوریم».
ترامپ با تکرار برخی یاوهسراییها ادامه داد: «اما موضوعی که برای من، به عنوان رئیسجمهور، بسیار مهمتر و بااهمیتتر است، متوقف کردن یک امپراتوری شرور، یعنی ایران، از دستیابی به سلاح هستهای و نابود کردن خاورمیانه و در واقع جهان است».
وی افزود: «من هرگز اجازه نخواهم داد چنین اتفاقی رخ دهد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم».