اصابت موشک به پایگاه نظامی ایتالیا در کردستان عراق

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع ایتالیا امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که یک پایگاه نظامی ایتالیا در کردستان عراق ‌مورد اصابت موشک قرار گرفت، هرچند هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

این وزارتخانه ‌اعلام کرد: «موشکی به پایگاه ما در اربیل اصابت کرد. هیچ تلفات یا زخمی در بین پرسنل ایتالیایی وجود ندارد. حال همه آن‌ها خوب است.»

این وزارتخانه افزود که ‌وزیر دفاع ایتالیا در مورد این حادثه با فرماندهان ارشد نظامی در تماس مداوم بوده است.

