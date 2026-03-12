خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصابت موشک به پایگاه نظامی ایتالیا در کردستان عراق
کد خبر : 1761414
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع ایتالیا امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که یک پایگاه نظامی ایتالیا در کردستان عراق ‌مورد اصابت موشک قرار گرفت، هرچند هیچ تلفاتی گزارش نشده است.

این وزارتخانه ‌اعلام کرد: «موشکی به پایگاه ما در اربیل اصابت کرد. هیچ تلفات یا زخمی در بین پرسنل ایتالیایی وجود ندارد. حال همه آن‌ها خوب است.»

این وزارتخانه افزود که ‌وزیر دفاع ایتالیا در مورد این حادثه با فرماندهان ارشد نظامی در تماس مداوم بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل