وقوع حادثه دریایی در نزدیکی ابوظبی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آژانس تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی در شمال ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، خبر داد.

این مرجع امروز -سه‌شنبه- در یک هشدار فوری اعلام کرد که این حادثه در ۳۶ مایل دریایی شمال ابوظبی رخ داده است و خاطرنشان کرد که مقامات ذیصلاح تحقیقاتی را برای تعیین شرایط و ماهیت انفجار آغاز کرده‌اند.

UKMTO از همه کشتی‌هایی که در این منطقه تردد می‌کنند خواست تا در حین عبور و مرور نهایت احتیاط را رعایت کنند و هرگونه فعالیت مشکوکی را که ایمنی دریایی را تهدید می‌کند، فورا گزارش دهند.

