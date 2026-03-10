کرملین: پوتین به ترامپ راهکارهایی برای پایان جنگ با ایران داده است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کاخ کرملین، روز دوشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در گفت‌وگوی یک ساعته با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، «چند راهکار برای حل دیپلماتیک مناقشه با جمهوری اسلامی» به او ارائه داده است. کرملین جزئیاتی درباره این راهکارها ارائه نکرد.

طبق این بیانیه، این گفت‌وگوی تلفنی به درخواست طرف آمریکایی انجام شده است.

انتهای پیام/