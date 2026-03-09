زلنسکی از اعزام کارشناسان پهپادی اوکراینی به اردن خبر داد

پس از درخواست آمریکا از اوکراین برای کمک به رهگیری پهپادهای ایرانی، رئیس‌جمهور اوکرین از اعزام کارشناسان پهپادی این کشور به اردن خبر داد.

به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین امروز -دوشنبه- اعلام کرد که اوکراین متخصصان پهپاد را برای محافظت از پایگاه‌های آمریکا در اردن اعزام کرده است.

رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز این خبر را اعلام کرد و گفت که ایالات متحده روز پنجشنبه درخواست کمک کرده و تیم اوکراینی روز بعد به مقصد اردن حرکت کرده‌اند.

براساس این گزارش، تیم اوکراینی به زودی وارد خاورمیانه می‌شوند.

زلنسکی روز پنج‌شنبه در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «ما از ایالات متحده درخواست کمک ویژه برای محافظت در برابر «شاهد» (پهپادهای ایرانی) در منطقه خاورمیانه دریافت کردیم».

وی در ادامه افزود: «من دستورالعمل‌هایی برای تامین منابع لازم و تضمین حضور متخصصان اوکراینی که قادر به تضمین امنیت مورد نیاز هستند، داده‌ام».

 

