زلنسکی از اعزام کارشناسان پهپادی اوکراینی به اردن خبر داد

به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین امروز -دوشنبه- اعلام کرد که اوکراین متخصصان پهپاد را برای محافظت از پایگاه‌های آمریکا در اردن اعزام کرده است.

رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز این خبر را اعلام کرد و گفت که ایالات متحده روز پنجشنبه درخواست کمک کرده و تیم اوکراینی روز بعد به مقصد اردن حرکت کرده‌اند.

براساس این گزارش، تیم اوکراینی به زودی وارد خاورمیانه می‌شوند.

زلنسکی روز پنج‌شنبه در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «ما از ایالات متحده درخواست کمک ویژه برای محافظت در برابر «شاهد» (پهپادهای ایرانی) در منطقه خاورمیانه دریافت کردیم».

وی در ادامه افزود: «من دستورالعمل‌هایی برای تامین منابع لازم و تضمین حضور متخصصان اوکراینی که قادر به تضمین امنیت مورد نیاز هستند، داده‌ام».

