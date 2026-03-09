به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد که زمان پایان جنگ با ایران، تصمیمی «متقابل» با «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، خواهد بود.

ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی با تایمز آف اسرائیل گفت که نتانیاهو در مورد حل این مناقشه نظراتی خواهد داشت.

ترامپ مدعی شد: «فکر می‌کنم این موضوع تا حدودی دوجانبه است. ما در حال صحبت بوده‌ایم. من در زمان مناسب تصمیمی خواهم گرفت، اما همه چیز در نظر گرفته خواهد شد.»

