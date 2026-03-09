حمله موشکی حزب الله به تجمع نظامیان ارتش صهیونیستی

به گزارش ایلنا، حزب الله لبنان امروز -دوشنبه- با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تجمع نظامیان و خودروهای نظامی دشمن صهیونیستی را در «خلت المحافر» در مجاورت شهرک «العدیسه» با موشک هدف قرار داده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: «در پاسخ به تجاوزات جنایتکارانه دشمن صهیونیستی به ده‌ها شهر و شهرستان لبنان، به ویژه ضاحیه جنوبی، رزمندگان مقاومت اسلامی امروز دوشنبه ساعت ۶:۳۰ در تاریخ ۰۹/۰۳/۲۰۲۶ تجمع نظامیان و خودروهای نظامی دشمن صهیونیستی را در «خلت المحافر» در مجاورت شهرک مرزی «العدیسه» با موشک هدف قرار دادند».

حزب الله لبنان در بیانیه دیگر خود نیز اعلام کرد که رزمندگان مقاومت شهر «کریات شمونه» را در شمال فلسطین اشغالی با پهپادهای انتحاری هدف قرار دادند.





