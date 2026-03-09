سی‌بی‌اس نیوز: احتمالا حمله موشکی به مدرسه دخترانه در میناب توسط آمریکا انجام شده است
منابع آمریکایی اعلام کردند تحقیقات اولیه حاکی است ارتش آمریکا ممکن است مسئول حمله‌ای باشد که به جان باختن بیش از ۱۶۵ دانش‌آموز دختر در مدرسه «درخت نیکوکاری» در میناب منجر شد.

به گزارش ایلنا، منابع خبری آمریکایی اعلام کردند که تحقیقات اولیه حاکی است احتمال دارد ارتش آمریکا مسئول حمله‌ای باشد که منجر به جان باختن ده‌ها دانش‌آموز دختر در مدرسه‌ای در جنوب ایران شده است، هرچند این حمله عمدی نبوده است.

شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» به نقل از یک مقام مطلع اعلام کرد که این حمله احتمالا ناشی از استفاده از اطلاعات قدیمی بوده که منطقه را به اشتباه بخشی از یک تأسیسات نظامی ایران شناسایی کرده بود.

در جریان حمله موشکی به مدرسه دخترانه «درخت نیکوکاری» در شهر میناب، بیش از ۱۶۵ دانش‌آموز جان خود را از دست دادند. این حمله روز شنبه، ۲۸ فوریه، همزمان با آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رخ داد.

سی‌بی‌اس نیوز گزارش داد که ارتش اسرائیل در این منطقه هیچگونه تحرکاتی نداشته و محققان احتمال می‌دهند حمله توسط ارتش آمریکا انجام شده است. یک مقام رسمی اسرائیلی نیز تاکید کرد که اسرائیل هیچ نقشی در این حادثه نداشته است.

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش گفت: «تحقیقات همچنان در جریان است و هیچ نتیجه نهایی اعلام نشده است. ادعای مسئولیت یا بی‌گناهی در این مرحله صحیح نیست.»

خبرگزاری رویترز نیز پیش‌تر به نقل از تحقیقات نظامی آمریکا اعلام کرده بود که نیروهای این کشور ممکن است مسئول حمله به مدرسه دخترانه در ایران باشند، اما هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است و تحقیقات کامل نشده‌اند.

 

