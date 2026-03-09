«خطرناک و تهاجمی»؛ گاردین نسبت به رفتارهای وزیر جنگ آمریکا هشدار داد

به گزارش ایلنا، گاردین نوشت پیت هگست، مجری سابق شبکه «فاکس نیوز» و حامی سرسخت دونالد ترامپ، فردی متکبر و پرخاشگر است که علاقه زیادی به نمایش قدرت و تهدید علیه دشمنان بدون رعایت عدالت یا جان غیرنظامیان دارد. وی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران در پنتاگون گفته است: «مرگ و ویرانی از آسمان همواره جاری است. ما به آن‌ها ضربه می‌زنیم و این دقیقاً همان کاری است که باید انجام شود.»

منتقدان هشدار داده‌اند که هگست، که این هفته به‌عنوان چهره اصلی رهبری جنگ ترامپ در ایران معرفی شد، تجربه کافی برای هدایت ارتش آمریکا در یک مناقشه پیچیده ندارد و ممکن است پنتاگون به صحنه‌ای برای اجرای ایدئولوژی‌های مذهبی و سیاسی تبدیل شود.

«جانیزا گولدبک»، مدیر مؤسسه «ویت ویس فاندیشن»، گفت: «هیگسث شخصی بسیار خطرناک است. او یک ملی‌گرای مسیحی سفیدپوست است و تمام امکانات دولت آمریکا در اختیار اوست. با تأیید ترامپ، او می‌تواند هر هدفی را ویران کند.»

گاردین همچنین به گزارش‌هایی اشاره کرده که هگست پیش‌تر شعارهایی علیه مسلمانان صادر کرده و معتقد است ارتش آمریکا ابزاری برای اجرای «خواست الهی» در جهان است.

هگست که در مینه‌سوتا رشد کرده و در دانشگاه پرینستون تحصیل کرده، سابقه خدمت در گارد ملی آمریکا و حضور در گوانتانامو، عراق و افغانستان را دارد. او پس از خدمت نظامی، رهبری گروه‌های کهنه‌سربازان را بر عهده گرفت و سپس وارد تلویزیون شد و به یکی از چهره‌های شناخته‌شده شبکه «فاکس نیوز» و حامی سیاست‌های ترامپ تبدیل شد.

گاردین تأکید کرده که رفتار و دیدگاه‌های هگست می‌تواند خطرات جدی برای نیروهای آمریکایی و ثبات منطقه‌ای در خلیج‌فارس ایجاد کند و پنتاگون را بیشتر به صحنه‌ای برای نمایش رسانه‌ای و سیاسی تبدیل کند تا رهبری استراتژیک یک دولت مسئول.

