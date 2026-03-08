۲۰ هزار شهروند ایتالیایی از خاورمیانه به کشور بازگشتند

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، ایتالیا ۲۰ هزار شهروند خود را از خاورمیانه به کشورشان بازگرداند.

«آنتونیو تاجانی»، وزیر ‌خارجه ایتالیا، گفتاز زمان آغاز جنگ، ۲۰ هزار ایتالیایی از خاورمیانه به کشورشان بازگردانده شده‌اند.

وی گفت که این بازگشت‌ها با تلاش‌های هماهنگ ۲۰۰ افسر از گروه ویژه خلیج فارس که به صورت شبانه‌روزی برای کمک به ایتالیایی‌های سرگردان در منطقه فعالیت می‌کنند، امکان‌پذیر شده است.

