تاجانی:

۲۰ هزار شهروند ایتالیایی از خاورمیانه به کشور بازگشتند
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتد پرس، ایتالیا ۲۰ هزار شهروند خود را از خاورمیانه به کشورشان بازگرداند. 

«آنتونیو تاجانی»، وزیر ‌خارجه ایتالیا، گفتاز زمان آغاز جنگ، ۲۰ هزار ایتالیایی از خاورمیانه به کشورشان بازگردانده شده‌اند.

وی گفت که این بازگشت‌ها با تلاش‌های هماهنگ ۲۰۰ افسر از گروه ویژه خلیج فارس که به صورت شبانه‌روزی برای کمک به ایتالیایی‌های سرگردان در منطقه فعالیت می‌کنند، امکان‌پذیر شده است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
