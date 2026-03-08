وزارت دفاع امارات مدعی کشته شدن ۴ تن در نتیجه حملات ایران به این کشور شد

وزارت دفاع امارات مدعی شد که از زمان حملات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که منجر به پاسخ ایران شد، ۴ تن در امارات جان باختند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع امارات مدعی شد که  از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران که حملات ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در دیگر کشورها را به دنبال داشت، چهار تن در امارات کشته شده‌اند.

این وزارتخانه در ایکس مدعی شد که از زمان آغاز حملات واکنشی ایران، امارات با ۲۳۸ موشک بالستیک، ۱۴۲۲ پهپاد و هشت موشک کروز هدف قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که ضمن احترام به تمامیت ارضی کشورهای همسایه، در صورت هرگونه اقدام تجاوزکارانه از سوی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه خاکش، پایگاه‌های آمریکایی که منشا و مبدا اقدامات تجاوزکارانه علیه هستند را  اهداف مشروع خود می داند.

اخبار مرتبط
