به گزارش ایلنا، حساب کاربری کاخ الیزه در پلتفرم ایکس نوشت که «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، قرار است تا روز آینده -دوشنبه- به قبرس سفر کند.

کاخ ریاست جمهوری فرانسه با اعلام این خبر بر اهمیت این رویداد در تقویت روابط دیپلماتیک میان فرانسه و قبرس تاکید کرد.

الیزه در بیانیه خود گفت‌وگو درباره همکاری‌های دوجانبه، امنیت منطقه‌ای و مشارکت‌های اقتصادی را دستور کار این سفر برشمرده است.

براساس این گزارش، سفر ماکرون نشان‌دهنده تعهد فرانسه به تعامل با شرکای اروپایی درباره مسائل مهم ژئوپلیتیکی است.

