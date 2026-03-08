ماکرون به قبرس سفر میکند
رئیس جمهوری فرانسه روز آینده -دوشنبه- به قبرس سفر میکند.
به گزارش ایلنا، حساب کاربری کاخ الیزه در پلتفرم ایکس نوشت که «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، قرار است تا روز آینده -دوشنبه- به قبرس سفر کند.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه با اعلام این خبر بر اهمیت این رویداد در تقویت روابط دیپلماتیک میان فرانسه و قبرس تاکید کرد.
الیزه در بیانیه خود گفتوگو درباره همکاریهای دوجانبه، امنیت منطقهای و مشارکتهای اقتصادی را دستور کار این سفر برشمرده است.
براساس این گزارش، سفر ماکرون نشاندهنده تعهد فرانسه به تعامل با شرکای اروپایی درباره مسائل مهم ژئوپلیتیکی است.