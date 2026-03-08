وزیر خارجه چین:

پکن و مسکو از سطح بالایی از اعتماد متقابل سیاسی برخوردارند

پکن و مسکو از سطح بالایی از اعتماد متقابل سیاسی برخوردارند
وزیرخارجه چین گفت که این کشور و روسیه از سطح بالایی از اعتماد متقابل برخوردارند.

به گزارش ایلنا، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، گفت که پکن و مسکو از سطح بالایی از اعتماد متقابل سیاسی برخوردارند و از تحریکات خارجی نمی‌ترسند.

وانگ اظهار داشت: «چین و روسیه از سطح بالایی از اعتماد متقابل سیاسی برخوردارند؛ روابط دوجانبه به جوهره روابط چین و روسیه تبدیل شده است. ما از هیچ گونه تحریک و فشار خارجی نمی‌ترسیم و از تاب‌آوری استراتژیک مناسبی برخورداریم».

وی افزود: «این کشور برای حفظ نظم اقتصادی بین‌المللی عادلانه تلاش خواهد کرد و قصد دارد از سیستم تجارت چندجانبه مبتنی بر هنجارهای سازمان تجارت جهانی حمایت کند».

 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
