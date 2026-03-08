وزیر خارجه چین:
پکن و مسکو از سطح بالایی از اعتماد متقابل سیاسی برخوردارند
وزیرخارجه چین گفت که این کشور و روسیه از سطح بالایی از اعتماد متقابل برخوردارند.
به گزارش ایلنا، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، گفت که پکن و مسکو از سطح بالایی از اعتماد متقابل سیاسی برخوردارند و از تحریکات خارجی نمیترسند.
وانگ اظهار داشت: «چین و روسیه از سطح بالایی از اعتماد متقابل سیاسی برخوردارند؛ روابط دوجانبه به جوهره روابط چین و روسیه تبدیل شده است. ما از هیچ گونه تحریک و فشار خارجی نمیترسیم و از تابآوری استراتژیک مناسبی برخورداریم».
وی افزود: «این کشور برای حفظ نظم اقتصادی بینالمللی عادلانه تلاش خواهد کرد و قصد دارد از سیستم تجارت چندجانبه مبتنی بر هنجارهای سازمان تجارت جهانی حمایت کند».