به گزارش ایلنا، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، گفت که پکن و مسکو از سطح بالایی از اعتماد متقابل سیاسی برخوردارند و از تحریکات خارجی نمی‌ترسند.

وانگ اظهار داشت: «چین و روسیه از سطح بالایی از اعتماد متقابل سیاسی برخوردارند؛ روابط دوجانبه به جوهره روابط چین و روسیه تبدیل شده است. ما از هیچ گونه تحریک و فشار خارجی نمی‌ترسیم و از تاب‌آوری استراتژیک مناسبی برخورداریم».

وی افزود: «این کشور برای حفظ نظم اقتصادی بین‌المللی عادلانه تلاش خواهد کرد و قصد دارد از سیستم تجارت چندجانبه مبتنی بر هنجارهای سازمان تجارت جهانی حمایت کند».

