ادعای ترامپ: ایتالیا مایل است در جنگ با ایران به ایالات متحده و اسرائیل کمک کند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، از «جورجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، تمجید کرد و مدعی شد که او مایل است در جنگ با ایران به ایالات متحده و اسرائیل کمک کند.

ترامپ در تماس تلفنی با این روزنامه، ملونی را «رهبری بزرگ» توصیف کرد و گفت که ایتالیا هر کاری از دستش بربیاید برای کمک به او انجام می‌دهد.

ترامپ گفت: «من عاشق ایتالیا هستم، فکر می‌کنم او رهبر بزرگی است.»

