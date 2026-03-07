نخست وزیر سابق قطر:

نتانیاهو به دنبال کنترل سیاسی و اقتصادی بر کشورهاست

نخست‌وزیر و وزیر خارجه سابق قطر هشدار داد شرایط فعلی خاورمیانه نتیجه آشوب نظامی است که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای تحقق رویای خود یعنی «خاورمیانه جدید» برای آن برنامه‌ریزی کرده است.

به گزارش ایلنا، «حمد بن جاسم»، نخست‌وزیر و وزیر خارجه سابق قطر در گفت‌وگو با  «روسیا الیوم» گفت که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال اعمال کنترل سیاسی و اقتصادی بر کشورهای حوزه خلیج فارس است و برخی از چهره‌های سیاسی رژیم صهیونیستی نیز رویای کنترل بر منابع و ثروت‌های منطقه را در سر دارند.

بن جاسم در ادامه با پیش‌بینی اینکه منطقه وارد یک جنگ فرسایشی طولانی و رنج‌آور خواهد شد، هشدار داد، در صورتی که تعطیلی گذرگاه‌های انرژی ادامه یابند، در هفته‌های آینده شاهد بروز شرایط اقتصادی فاجعه‌باری در بازارهای جهانی خواهند بود و قیمت نفت از ۹۰ دلار فراتر خواهد رفت.

این مقام سابق قطری همچنین تاکید کرد که صلح در منطقه خلیج فارس تنها در صورتی محقق خواهد شد که ایران در آن شریک باشد.

 

