نتانیاهو به دنبال کنترل سیاسی و اقتصادی بر کشورهاست

به گزارش ایلنا، «حمد بن جاسم»، نخست‌وزیر و وزیر خارجه سابق قطر در گفت‌وگو با «روسیا الیوم» گفت که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال اعمال کنترل سیاسی و اقتصادی بر کشورهای حوزه خلیج فارس است و برخی از چهره‌های سیاسی رژیم صهیونیستی نیز رویای کنترل بر منابع و ثروت‌های منطقه را در سر دارند.

بن جاسم در ادامه با پیش‌بینی اینکه منطقه وارد یک جنگ فرسایشی طولانی و رنج‌آور خواهد شد، هشدار داد، در صورتی که تعطیلی گذرگاه‌های انرژی ادامه یابند، در هفته‌های آینده شاهد بروز شرایط اقتصادی فاجعه‌باری در بازارهای جهانی خواهند بود و قیمت نفت از ۹۰ دلار فراتر خواهد رفت.

این مقام سابق قطری همچنین تاکید کرد که صلح در منطقه خلیج فارس تنها در صورتی محقق خواهد شد که ایران در آن شریک باشد.

