به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سفارت آمریکا به شهروندان خود هشدار داد که در بحبوحه تلاش‌های خاورمیانه برای خروج از خاورمیانه هوشیار باشند.

سفارت آمریکا در قطر اعلام کرد که در حال بررسی گزینه‌های اضافی برای کمک به آمریکایی‌ها برای خروج از خاورمیانه است.

این سفارت از شهروندان خود خواست که برای کسب اطلاعات بیشتر یا تغییرات لحظه آخری، ایمیل‌های خود را همچنان بررسی کنند و «هوشیار» باشند.

انتهای پیام/