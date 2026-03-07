ترامپ: حکومت کوبا «بهزودی سقوط خواهد کرد»
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که «حکومت کوبا بهزودی سقوط خواهد کرد»؛ اظهاراتی که بهعنوان تهدیدی جدید علیه جزیره کمونیستی تحت تحریم نفتی آمریکا تلقی میشود.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه سیانان، که یک روز پس از اشاره او به طرحی درباره کوبا پس از پایان جنگ با ایران انجام شد، گفت: «آنها شدیدا مایل به انجام یک توافق هستند.»
وی افزود: «زمان کافی داریم، اما کوبا آماده است، پس از ۵۰ سال.» ترامپ همچنین اشاره کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، مسئول پرونده کوبا خواهد بود.
نه ترامپ و نه روبیو، که اصالتا کوباییتبار است، آشکارا تمایل خود به تغییر نظام حاکم در هاوانا را پنهان نمیکنند.
آمریکا از سالها پیش تحریم نفتی علیه کوبا اعمال کرده که منجر به کاهش شدید ذخایر سوخت این کشور شده است؛ این تحریمها پس از بازداشت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور سابق ونزوئلا، که اصلیترین تأمینکننده نفت کوبا بود، تشدید شد.
کوبا از نهم ژانویه هیچ محموله نفتی دریافت نکرده است و این موضوع شرکتهای هواپیمایی را مجبور به کاهش پروازهای خود کرده و بحران اقتصادی شدید جزیره را تشدید کرده است. هاوانا ترامپ را به تلاش برای فلج کردن اقتصاد کوبا متهم میکند.
جزیره کوبا، که از سال ۱۹۶۲ تحت تحریم تجاری آمریکا قرار دارد، سالهاست با بحران اقتصادی شدید، قطعی مکرر برق و کمبود سوخت، دارو و مواد غذایی مواجه است.
جمعه، سفارت آمریکا در کوبا اعلام کرد که راب آلیسون، هماهنگکننده امور کوبا در وزارت خارجه آمریکا، با دو تن از مقامات ارشد کلیسای کاتولیک در هاوانا دیدار کرده است. این دیدار که با حضور مایک هامر، قائممقام سفارت آمریکا در هاوانا برگزار شد، درباره کمکهای انسانی ارائهشده توسط دولت ترامپ، که توسط سازمان کاریتاس در استانهای شرقی توزیع میشود، و نیز ضرورت ایجاد تغییر برای بهبود وضعیت در کوبا بحث شد.