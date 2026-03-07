به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه تأیید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طول تمام این سال‌ها تماس با ایران، نتوانسته دلیلی برای رد مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای این کشور پیدا کند.

«ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به خبرگزاری نووستی گفت: «در تمام این سال‌ها، حتی یک مورد هم وجود نداشته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته باشد دلیلی برای متهم کردن ایران به چیزی وجود دارد.»

وی خاطرنشان کرد که آژانس هیچ گزارش، سخنرانی یا سندی مبتنی بر واقعیت که ایران را به چیزی متهم کند، منتشر نکرده است.

وی ادامه داد: «مطمئناً یک دستور کار سیاسی، به اصطلاح، پیرامون این مسائل وجود داشته است. توطئه‌هایی در پشت صحنه و در ملاء عام وجود داشته است، اما آژانس هرگز هیچ مدرکی ارائه نکرده است که بتواند مبنایی برای بررسی باشد که ممکن است منجر به رد مذاکره شود.»

انتهای پیام/