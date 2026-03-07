بلومبرگ: ایران رادار ۳۰۰ میلیون دلاری آمریکا در اردن را هدف قرار داد
منابع غربی اعلام کردند ایران در جریان حملهای موشکی به پایگاه هوایی «موفق السلّطی» در اردن، رادار پیشرفتهای از نوع AN/TPY-2 متعلق به سامانه ضد موشکی «تاد» آمریکا را هدف قرار داده و تخریب کرده است. ارزش این رادار حدود ۳۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.
به گزارش ایلنا، یک مقام آمریکایی به خبرگزاری بلومبرگ گفته است که این رادار نقش کلیدی در هدایت مجموعه عملیات دفاع موشکی آمریکا در منطقه خلیج فارس دارد و از دست رفتن آن میتواند روند مقابله با تهدیدات موشکی آینده را پیچیدهتر کند.
شبکه آمریکایی CNN با بررسی تصاویر ماهوارهای نیز تایید کرده است که رادار و تجهیزات پشتیبانی آن در روزهای ابتدایی درگیری تخریب شدهاند. کارشناسان میگویند اگر این حمله موفقیتآمیز بوده باشد، یکی از موفقترین عملیاتهای ایران علیه سیستمهای دفاعی آمریکایی محسوب میشود.
با این حال، به گفته کارشناسان، ارتش آمریکا و متحدانش همچنان رادارهای دیگری در اختیار دارند که قادر به ادامه پوشش دفاعی هستند، بنابراین اثرات خسارت یک رادار منفرد محدود خواهد بود.
سامانه پدافند موشکی «تاد» برای رهگیری موشکهای بالستیک در ارتفاعات بالا طراحی شده و میتواند تهدیدهایی را خنثی کند که سامانههای کوتاهبرد «پاتریوت» قادر به مقابله با آنها نیستند. حالا که رادار AN/TPY-2 از دست رفته، وظیفه رهگیری موشکها به سامانههای پاتریوت محول میشود، در حالی که این سامانهها با کمبود موشکهای رهگیر PAC-3 روبهرو هستند.
بر اساس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، هر سامانه دفاع موشکی «تاد» حدود یک میلیارد دلار ارزش دارد که رادار آن نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار از این مبلغ را تشکیل میدهد. هر سامانه شامل ۹۰ نفر پرسنل، ۶ سکوی پرتاب، ۴۸ موشک رهگیر و یک رادار AN/TPY-2 است. قیمت هر موشک رهگیر ساخت شرکت لاکهید مارتین هم حدود ۱۳ میلیون دلار برآورد شده است.
ایالات متحده در حال حاضر دارای ۸ باتری تاد در سطح جهان است، از جمله در کره جنوبی و گوآم.