به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، «وانگ یی» وزیر خارجه چین، امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که پکن فرستاده ویژه خود در امور خاورمیانه را به کشورهای منطقه اعزام خواهد کرد تا برای میانجی‌گری و کاهش تنش‌ها رایزنی کند.

وی که عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین نیز هست، این اظهارات را در گفت‌وگوی تلفنی با «فیصل بن فرحان آل سعود» وزیر خارجه عربستان سعودی، مطرح کرد.

به گفته وزیر خارجه چین، این اقدام در راستای تلاش‌های پکن برای کمک به کاهش تنش‌ها و حمایت از راه‌حل‌های سیاسی در منطقه انجام می‌شود.

