اذعان وزیر جنگ آمریکا به ناتوانی این کشور در رهگیری کامل حملات ایران

وزیر جنگ آمریکا اذعان کرد که سامانه‌های دفاعی این کشور قادر به رهگیری همه حملات ایران نیستند.

به گزارش ایلنا به نقل از ان‌بی‌سی، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا اذعان کرد که سامانه‌های دفاعی این کشور قادر به رهگیری همه حملات ایران نیستند.

هگست در نشست خبری خود، گفت که سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی آمریکا «قدرتمند» و پیشرفته هستند، اما امکان رهگیری تمامی موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده از سوی ایران وجود ندارد.

وی اظهار داشت: «هزاران موشک و پهپاد ایرانی رهگیری و منهدم شده‌اند. ما تمامی سامانه‌های مقابله با پهپاد را بدون در نظر گرفتن هزینه یا محدودیت عملیاتی به جلو منتقل کرده‌ایم. اما این به معنای آن نیست که بتوانیم همه حملات را متوقف کنیم».

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

