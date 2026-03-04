سردرگمی آمریکا در اهداف جنگی | روبیو: اسرائیل محرک جنگ با ایران بوده است!

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در خصوص جنگ با ایران و نقش اسرائیل در آن، موجی از خشم و انتقاد را در میان اعضای جنبش «ماگا» ( جنبش عظمت را به آمریکا بازگردانیم) برانگیخته است. این اظهارات که به‌طور غیرمستقیم مسئولیت اصلی آغاز جنگ را به اسرائیل نسبت می‌دهند، مورد سوءاستفاده شدید دموکرات‌ها قرار گرفته و منجر به فشارهای جدیدی علیه دولت ترامپ برای دریافت مجوز از کنگره جهت اقدام نظامی شد.

روبیو در گفت‌وگو با خبرنگاران در کنگره آمریکا پیش از نشست اطلاعاتی محرمانه‌ای که در روز دوشنبه برگزار شد، به‌طور صریح اعلام کرد که ایالات‌متحده از ابتدا می‌دانسته که اسرائیل علیه ایران وارد عمل خواهد شد و این موضوع ممکن است موجب حملات ایران به نیروهای آمریکایی شود. وی افزود: «اگر ما پیش از این حملات علیه ایران واکنشی نشان نمی‌دادیم، مجبور می‌شدیم پاسخ‌های سنگین‌تری بدهیم و بعد باید پاسخ می‌دادیم که چرا از وقوع این حملات مطلع بودیم و هیچ اقدامی نکردیم.»

این اظهارات که به‌روشنی نشان‌دهنده نقش اسرائیل در تحریک به جنگ بوده، خشم بسیاری از حامیان ترامپ را برانگیخته است. آنها معتقدند که آمریکا در جنگی که می‌تواند عواقب سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد، تنها برای دفاع از منافع یک کشور دیگر وارد شده است؛ موضوعی که کاملا با شعار «اول آمریکا» که ترامپ در طول ریاست‌جمهوری‌اش مطرح کرده، در تضاد است.

در این میان، دموکرات‌ها از اظهارات روبیو برای حمله به سیاست‌های ترامپ بهره بردند و اعلام کردند که جنگ علیه ایران نه‌تنها بدون مجوز کنگره بلکه به بهانه‌ای واهی شروع شده است. مارک وارنر، نماینده دموکرات کنگره، در واکنش به سخنان روبیو اظهار داشت که «تهدید واقعی از سوی ایران برای آمریکا وجود نداشت، بلکه این تهدیدی بود که اسرائیل با آن مواجه بود. اگر تهدید اسرائیل را به تهدید آمریکا وصل کنیم، وارد یک منطقه خاکستری و خطرناک خواهیم شد.»

همچنین، برخی از اعضای دموکرات کنگره، از جمله جیم هایمز و حکیم جیفریز، تأکید کردند که دولت ترامپ نمی‌تواند بدون تأیید صریح کنگره وارد جنگی این‌چنینی شود، مگر آنکه تهدیدی فوری برای امنیت ملی آمریکا وجود داشته باشد که در این شرایط چنین تهدیدی مشاهده نمی‌شود.

این اظهارات روبیو تنها به افزایش تنش‌ها میان جناح‌های مختلف در واشنگتن دامن زده است. بسیاری از حامیان ترامپ، از جمله چهره‌های برجسته‌ای چون مایک سرنوویچ و استیو بنن، این گفته‌ها را تغییرات بنیادینی در سیاست خارجی آمریکا دانسته و به‌طور آشکار از مداخلات نظامی جدید علیه ایران انتقاد کرده‌اند. سرنوویچ در این‌باره گفت: «روبیو چیزی را گفت که کسی انتظار نداشت، ولی علنی کردن آن یک تغییر اساسی در سیاست خارجی است. ما نیاز به توضیحات جدی داریم.»

این وضعیت نشان می‌دهد که حتی در داخل حزب جمهوری‌خواه، شک و تردیدهای زیادی نسبت به اهداف و عواقب جنگ با ایران وجود دارد. از یک‌سو، ترامپ مدعی است که این جنگ برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و توانمندی‌های موشکی آن ضروری است و از سوی دیگر، مشاوران ارشد دولتش به‌ویژه وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا معتقدند که این جنگ نه‌تنها هدف روشنی ندارد بلکه با دشواری‌های فراوانی در دستیابی به اهداف نظامی روبه‌رو خواهد شد.

در این میان، تضاد در سخنان مقامات آمریکایی به‌ویژه پس از حملات هوایی به ایران کاملاً مشهود است. ترامپ در روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات‌متحده قصد دارد برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده و از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران جلوگیری کند، اما وزیر جنگ آمریکا پیش از این سخنان، تأکید کرد که هدف از جنگ، تغییر رژیم در تهران نبوده و این امر صرفا به دلایل دفاعی و برای جلوگیری از تهدیدهای هسته‌ای است.

این ناهماهنگی‌ها و تضادها نه‌تنها موجب سردرگمی در واشنگتن شده بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های خارجی دولت ترامپ را به شدت کاهش داده است. بسیاری از ناظران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که این اختلافات داخلی و فشارهای دموکرات‌ها به‌زودی باعث ایجاد مانع‌های جدی در مسیر تصمیم‌گیری‌های ترامپ در خصوص ادامه جنگ با ایران خواهد شد.

در نهایت، این تحولات نه‌تنها موجب تضعیف بیشتر موقعیت آمریکا در میان مردمش می‌شود بلکه همچنین تأثیرات منفی بر سیاست‌های جهانی ایالات‌متحده و روابطش با دیگر قدرت‌های جهانی خواهد داشت. تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا آمریکا قادر خواهد بود از این بحران به‌سلامت عبور کند یا اینکه وارد جنگی فراگیرتر و پیچیده‌تر در خاورمیانه خواهد شد.

