به گزارش ایلنا، «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان امروز -سه‌شنبه- با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس با توجه به تحولات منطقه، خواستار آتش‌بس و بازگشت به دیپلماسی شد.

البوسعیوی در ایکس خطاب به مقامات جهان که با او تماس گرفته‌اند، نوشت: «خطاب به تعداد بسیار زیادی از افرادی که از چهار گوشه جهان با ما در تماس بوده‌اند؛ عمان از حمایتی که شما از تلاش‌های ما برای توقف جنگ نشان داده‌اید، قدردانی می‌کند».

وی در ادامه تاکید کرد: «عمان با تقویت همبستگی شما، درخواست خود را برای آتش‌بس فوری و بازگشت به دیپلماسی منطقه‌ای مسئولانه مجددا تاکید می‌کند. مسیرهای خروج از بحران موجود است. بیایید از آنها استفاده کنیم».

آمریکا و رژیم صهیونیستی شنبه ۹ اسفند در حالی‌که مذاکرات هسته‌ای با ایران با میانجیگری عمان در حال انجام بود در یک عملیات از پیش طراحی‌شده، بخش‌هایی از ایران از جمله محل سکونت رهبر انقلاب، مراکز نظامی و شخصیت های سیاسی و نظامی کشور را مورد هدف قرار دادند.

