به گزارش ایلنا به نقل از رارا تودی، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت که هدف واشنگتن و تل آویو سرنگونی حکومت در ایران است، نه تهدید ادعایی هسته‌ای.

«میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، اظهار داشت که اظهارات واشنگتن و تل‌آویو نشان می‌دهد که تنها هدف آنها سرنگونی دولت مشروع ایران است، نه تهدید ادعایی هسته‌ای.

اولیانوف اظهار داشت: «اظهارات فعلی رهبران آمریکا و اسرائیل شکی باقی نمی‌گذارد که تنها هدف آنها سرنگونی دولت مشروع ایران و تضعیف کامل حاکمیت آن است.»

