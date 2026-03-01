نماینده سابق جمهوری‌خواه:

ونس و گابارد باید علیه حمله به ایران صحبت کنند

نماینده سابق جمهوری‌خواه از معاون رئیس جمهور ایالات متحده و مدیر اطلاعات ملی آمریکا خواست تا علیه حمله جنایتکارانه به ایران صحبت کنند.

به گزارش ایلنا، «مارجری تایلر گرین»، نماینده سابق جمهوری‌خواه سابق با انتشار پیامی در پلفترم ایکس  گفت که «جی دی ونس»، معاون رئسی جمهور ایالات متحده و «تولسی گابارد»، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، باید علیه جنگ در ایران صحبت کنید.

تایلر گرین نوشت: «مردم بسیار دقیق توجه می‌کنند، سکوت کافی نیست. شما هر دو بارها، علنا و با صدای بلند مخالف جنگ با ایران بودید.دوست ما، چارلی کرک، قاطعانه مخالف جنگ با ایران بود».

وی اظهار داشت: «شما نمی‌توانید ساکت باشید. آمریکایی‌ها در حال مرگ هستند. شما هر دو می‌دانید که این چیزی نیست که ما برایش مبارزه کردیم و این  ۱۰۰ درصد چیزی است که ما می‌گفتیم اتفاق نخواهد افتاد».

وی افزود: «ما گفتیم، من گفتم، شما گفتید:دیگر جنگ خارجی و تغییر رژیم بس است. تمام چیزی که ما می‌خواستیم این بود که آمریکا اول باشد. این آن نیست».

