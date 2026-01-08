خبرگزاری کار ایران
وزارت دفاع ترکیه:

آماده کمک به ارتش سوریه هستیم

وزارت دفاع ترکیه، در واکنش به درگیری‌های داخلی سوریه از آمادگی خود برای کمک به ارتش این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع ترکیه امروز -پنجشنبه- در پی درگیری‌های چند روز گذشته میان ارتش سوریه و نیروهای دموکراتیک (قسد) در حلب، اعلام کرد که برای کمک به ارتش سوریه آماده است.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد: «اگر سوریه درخواست کمک کند، ترکیه کمک‌های لازم را فراهم می‌کند».

این وزارتخانه در یک جلسه توجیهی با اعلام اینکه عملیات حلب، کاملا از سوی ارتش سوریه انجام گرفته، هرگونه دخالت ترکیه در آن را به طور ضمنی رد کرد.

این درگیری‌ها در این شهر شمالی سوریه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دست‌کم چهار کشته برجای گذاشت  و منجر به آوارگی هزاران غیرنظامی را از خانه‌هایشان شد.

گزارش‌های در رابطه با میانجیگری واشنگتن برای کاهش تنش‌ها نیز منتشر شده است.

 

