زاخارووا:
ادعای واشنگتن مبنی بر بدون خونریزی بودن عملیات ونزوئلا شگفتانگیز است
سخنگوی وزارت خارجه روسیه از ادعای واشنگتن مبنی بر بدون خونریزی بودن حمله به ونزوئلا ابراز شگفتی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با اشاره به مرگ دهها شهروند ونزوئلایی و کوبایی، از ادعاهای واشنگتن مبنی بر بدون خونریزی بودن حمله به ونزوئلا ابراز شگفتی کرد.
زاخارووا در رادیو اسپوتنیک گفت: «چطور کسی نمرده است؟ آیا شهروندان ونزوئلا و کوبا انسان نیستند؟ یک سوال دارم، ما در چه دنیایی زندگی میکنیم؟ خواسترا پاسخی روشن هستم».
وی ادامه داد: «چند روز پیش، آقای روبیو (وزیر خارجه ایالات متحده) تبریک کریسمس را برای همتای روسی خود فرستاد. من میخواهم از این فرصت استفاده کنم و به وزارت خارجه ایالات متحده نیز تبریک بگویم و بپرسم، وقتی ایالات متحده میگوید که این به اصطلاح عملیات بدون خونریزی بوده است، آیا این بدان معناست که شهروندان ونزوئلا و کوبا را انسان نمیداند؟».
وی افزود: «چه کسی این حق را به آنها داده است؟ چه کسی به آنها حق داده است که عواقب خونین را که خودشان ایجاد کردهاند، یعنی عواقب اعمالشان را نادیده بگیرند؟».