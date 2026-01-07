خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زاخارووا:

ادعای واشنگتن مبنی بر بدون خونریزی بودن عملیات ونزوئلا شگفت‌انگیز است

ادعای واشنگتن مبنی بر بدون خونریزی بودن عملیات ونزوئلا شگفت‌انگیز است
کد خبر : 1738907
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه از ادعای واشنگتن مبنی بر بدون خون‌ریزی بودن حمله به ونزوئلا ابراز شگفتی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با اشاره به مرگ ده‌ها شهروند ونزوئلایی و کوبایی، از ادعاهای واشنگتن مبنی بر بدون خونریزی بودن حمله به ونزوئلا ابراز شگفتی کرد.

زاخارووا در رادیو اسپوتنیک گفت: «چطور کسی نمرده است؟ آیا شهروندان ونزوئلا و کوبا انسان نیستند؟ یک سوال دارم، ما در چه دنیایی زندگی می‌کنیم؟ خواسترا پاسخی روشن هستم».

وی ادامه داد: «چند روز پیش، آقای روبیو (وزیر خارجه ایالات متحده) تبریک کریسمس را برای همتای روسی خود فرستاد. من می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و به وزارت خارجه ایالات متحده نیز تبریک بگویم و بپرسم، وقتی ایالات متحده می‌گوید که این به اصطلاح عملیات بدون خونریزی بوده است، آیا این بدان معناست که شهروندان ونزوئلا و کوبا را انسان نمی‌داند؟».

وی افزود: «چه کسی این حق را به آنها داده است؟ چه کسی به آنها حق داده است که عواقب خونین را که خودشان ایجاد کرده‌اند، یعنی عواقب اعمالشان را نادیده بگیرند؟».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی