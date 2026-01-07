به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با اشاره به مرگ ده‌ها شهروند ونزوئلایی و کوبایی، از ادعاهای واشنگتن مبنی بر بدون خونریزی بودن حمله به ونزوئلا ابراز شگفتی کرد.

زاخارووا در رادیو اسپوتنیک گفت: «چطور کسی نمرده است؟ آیا شهروندان ونزوئلا و کوبا انسان نیستند؟ یک سوال دارم، ما در چه دنیایی زندگی می‌کنیم؟ خواسترا پاسخی روشن هستم».

وی ادامه داد: «چند روز پیش، آقای روبیو (وزیر خارجه ایالات متحده) تبریک کریسمس را برای همتای روسی خود فرستاد. من می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و به وزارت خارجه ایالات متحده نیز تبریک بگویم و بپرسم، وقتی ایالات متحده می‌گوید که این به اصطلاح عملیات بدون خونریزی بوده است، آیا این بدان معناست که شهروندان ونزوئلا و کوبا را انسان نمی‌داند؟».

وی افزود: «چه کسی این حق را به آنها داده است؟ چه کسی به آنها حق داده است که عواقب خونین را که خودشان ایجاد کرده‌اند، یعنی عواقب اعمالشان را نادیده بگیرند؟».

