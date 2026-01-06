ارزیابی سازمان سیا منجر به حمایت از دلسی رودریگز شد

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، دو منبع آگاه امروز -سه‌شنبه- گزارش دادند که سازمان سیا در ارزیابی و جمع بندی خود به این نتیجه رسید که وفاداران «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا از جمله «دلسی رودریگز»، معاون وی بهترین افراد برای حفظ ثبات در این کشور هستند، و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده را از این موضوع آگاه کرد.

این دو منبع اخباری که در این باره از سوی وال استریت ژرونال منتشر شد را تایید کردند.

آنها افزودند که این ارزیابی یکی از دلایلی بود که منجر شد تا ترامپ از معاون مادورو به جای «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر اپوزوسیون ونزوئلا، حمایت کند.

