خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها گزارش دادند:

ارزیابی سازمان سیا منجر به حمایت از دلسی رودریگز شد

ارزیابی سازمان سیا منجر به حمایت از دلسی رودریگز شد
کد خبر : 1738366
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها گزارش دادند که ارزیابی سرویس اطلاعاتی ایالات متحده به این نتیجه رسید که وفاداران رئیس جمهور ونزوئلا بهترین گزینه برای اداره این کشور هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، دو منبع آگاه امروز -سه‌شنبه- گزارش دادند که سازمان سیا  در  ارزیابی و جمع بندی خود   به این نتیجه رسید که وفاداران «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا از جمله «دلسی رودریگز»، معاون وی بهترین افراد برای حفظ ثبات در این کشور هستند،  و  «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده را از این موضوع آگاه کرد.

این دو منبع اخباری که در این باره از سوی وال استریت ژرونال منتشر شد را تایید کردند.

آنها افزودند که این ارزیابی  یکی از دلایلی بود که منجر شد تا ترامپ از معاون مادورو به جای «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر اپوزوسیون ونزوئلا، حمایت کند. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی